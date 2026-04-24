PENTAGON’DAN İRAN’A YENİ TEHDİT

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasının kapsamının genişlediğini duyurdu. Hegseth, müttefiklere de "bedavacılık bitti" mesajı gönderdi.

"TEREDDÜTSÜZ ATEŞ AÇACAĞIZ"

Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı’nda angajman kurallarının net olduğunu vurguladı. İran’ın suya mayın döşemesi veya Amerikan gemilerini tehdit etmesi durumunda tereddüt etmeden "imha etmek üzere" ateş açılacağını belirten Hegseth, "Abluka her saat sıkılaşıyor; içeri hiçbir şey girmiyor, dışarı hiçbir şey çıkmıyor" dedi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Ablukanın Umman Körfezi’nden açık okyanuslara kadar yayıldığını belirten Bakan, birkaç gün içinde bölgeye ikinci bir uçak gemisinin ulaşacağını açıkladı. Bu sabah itibarıyla 34 geminin ablukayla karşılaşarak geri döndüğünü ifade eden Pentagon yetkilileri, operasyonun artık küresel bir boyut kazandığını belirtti.

MÜTTEFİKLERE SERT UYARI: BEDAVACILIK ZAMANI SONA ERDİ

Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda Avrupa ve Asya ülkelerine yüklendi. Onlarca yıldır Amerikan korumasından faydalanan ülkelerin artık sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Avrupalı liderlere "daha az konuşun, daha fazla gemi edinin" çağrısında bulundu.

"ZAMAN İRAN’IN LEHİNE İŞLEMİYOR"

İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini hatırlatan Hegseth, "Başkan Trump donanmaya tam yetki verdi. Bu sahte bir abluka değil; gerçek ve tam bir abluka. Gerekirse ölümcül güç kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İTAAT ETMEYEN DEV GEMİ VURULDU

Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ablukayı ihlal etmeye çalışan "Touska" adlı dev konteyner gemisine yapılan müdahaleyi detaylandırdı. Uyarılara yanıt vermeyen geminin makine dairesinin ateş altına alınarak durdurulduğu ve deniz piyadelerinin helikopterlerle gemiye inerek kontrolü ele aldığı açıklandı.