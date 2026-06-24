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Kaynak: AA

ABD'de yeni konut satışları, mayıs ayında beklentilerin altında kalarak düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,3 azalarak 580 bin seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi satışların 638 bin olması yönündeydi. Nisan ayında ise yeni konut satışları 626 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları mayısta yıllık bazda da yüzde 6,8 düşüş gösterdi. Satılan yeni konutların medyan fiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyrederek 424 bin 900 dolar oldu.