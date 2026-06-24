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Kaynak: AA

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine gidebileceğine yönelik endişeler ve Avrupa ekonomisinde yavaşlama sinyalleriyle artan resesyon riskleri nedeniyle Fransa hariç negatif bir görünüm sergiliyor.

Orta Doğu’daki savaşın ekonomiler üzerindeki etkilerinin belirginleşmesi, merkez bankalarını daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendirirken, özellikle enerji fiyatları üzerinden oluşan maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine dair sinyaller makroekonomik verilerde daha net hissediliyor.

Piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak ve Fed’in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri kritik önem taşıyor. Para piyasalarında Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanmış durumda.

ALMANYA VERİSİ BEKLENTİYİ KARŞILADI

Öte yandan açıklanan verilere göre Almanya’da haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi 85,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmeler ışığında Avrupa piyasalarında saat 11.05 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 634 puanda bulunuyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 10.421 puana inerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.712 puanda işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 51.722 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.375 puana geriledi. Fransa’da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.346 puana çıkarak diğer borsalardan pozitif ayrıştı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentiler, Avrupa borsalarında dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.