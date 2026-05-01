Washington Post’un (WP) aktardığı bilgilere göre olay, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezlerinin (CMS) geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği bir proje sırasında yaşandı. Yaşlı vatandaşların, hangi doktorların hangi sigorta planlarını kabul ettiğini kolayca öğrenebilmeleri amacıyla oluşturulan rehberin veri tabanı, "şeffaflık" çalışmaları kapsamında bir süreliğine erişime açıldı.

Ancak bu veri tabanında, sağlık profesyonellerinin isimleri ve kimlik bilgileriyle eşleşmiş halde bulunan sosyal güvenlik numaralarının da yer aldığı tespit edildi.

Haberdeki detaylara göre, sızdırılan hassas bilgiler portalı ziyaret eden sıradan kullanıcılar tarafından doğrudan görüntülenemiyordu. Buna karşın, veri setleri üzerinde detaylı inceleme yapan kişilerin bu gizli bilgilere ulaşabildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir CMS yetkilisi, sorunun teknik bir sistem açığından ziyade veri giriş hatalarından kaynaklandığını savundu. Yetkili, sağlık hizmeti sağlayıcılarının form doldururken kendi sosyal güvenlik numaralarını yanlış alanlara girmeleri nedeniyle bu bilgilerin sisteme kaydedildiğini ve dolayısıyla ifşa olduğunu belirtti.