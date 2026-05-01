Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon euroluk teklifi geri çeviren Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın, yeni transfer döneminde de öne çıkan isimlerden biri olması bekleniyor.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın fiyatını belirledi: Premier Lig devinin radarına girdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Barış Alper Yılmaz’ı tribünden takip eden Arsenal’in, milli oyuncunun performansından etkilendiği ve yaz transfer döneminde resmi girişimlere başlamayı planladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetim ise bonservis beklentisini belirledi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bu sezon 47 karşılaşmada görev alan ve 12 gol ile 15 asistlik katkı sağlayan kanat oyuncusu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, söz konusu derbiyi tribünden takip etti ve Barış Alper Yılmaz’ın performansını beğendi.
İngiliz temsilcisinin sezon sonunda Galatasaray ile resmi temas kuracağı aktarıldı.
Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda sahne alarak piyasa değerini yükselteceğini öngördüğü ve bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
Bu rakamla gerçekleşecek bir transferin Süper Lig tarihine rekor olarak geçebileceği belirtildi.
Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü’ne satıştan yüzde 20 pay verilmesini içeren madde bulunduğu, Galatasaray yönetiminin bu konuyla ilgili Ankara temsilcisiyle görüşme yapacağı iddia edildi.