Sağlık

Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu: Bu sonucu kimse beklemiyordu

Sağlıklı atıştırmalıklar üzerine yapılan son değerlendirmeler şaşırtıcı bir sonucu ortaya koydu. Uzmanlar, meyve veya kuruyemişlerin ötesinde, o çikolatayı belirli bir oranın üzerinde tüketmenin tüm atıştırmalıklardan ayrıştığını açıkladı.

GİZLİ KAHRAMAN: YÜZDE 70 VE ÜZERİ KAKAO

Sağlıklı beslenme dünyasında taşları yerinden oynatan araştırmalar, yüksek kakao oranına sahip atıştırmalık bitter çikolatayı zirveye taşıdı.

Besin değerleri açısından yapılan karşılaştırmalarda, özellikle yüzde 70 ve üzeri kakao içeren ürünlerin, düşük şeker oranı ve yoğun bileşenleri sayesinde eşsiz bir profil sergilediği vurgulanıyor.

Bitter çikolatayı diğer atıştırmalıklardan ayıran en büyük özellik, içeriğindeki flavonoid adı verilen antioksidan bileşikler.

Uzmanlar, bu bileşenlerin vücutta oksidatif stresle mücadelede kritik bir rol oynayabileceğini ifade ediyor. Kakao oranı ne kadar yüksekse, bu koruyucu etkinin o denli arttığı belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: LÜKS AMA KALORİLİ

Bitter çikolata "en sağlıklı" unvanını alsa da uzmanlar bir noktanın altını çizdi: Porsiyon Kontrolü.

Bitter çikolata sağlıklı olmasına rağmen bitter çikolata yüksek kalori içeriyor.

Tek bir besine odaklanmak yerine, bitter çikolatanın dengeli bir diyetin parçası olarak "ölçülü" tüketilmesi gerektiği ifade edildi.

SONUÇ ŞAŞIRTICI AMA BİLİMSEL

Bilimsel çalışmalar, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın ölçülü tüketildiğinde vücuda sağladığı olumlu etkileri net bir şekilde ortaya koydu.

Ancak uzmanlar, atıştırmalık olan bitter çikolatayla ilgili bu sonucun bir "mucize" olarak görülmemesi, beslenmede çeşitliliğin her zaman ön planda tutulması gerektiği hatırlatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
