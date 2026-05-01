Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayına dair üretici ve market fiyatlarındaki dengesizlikleri ile girdi maliyetlerindeki yükselişi çarpıcı verilerle ortaya koydu. Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Nisan ayında üretici ve tüketici arasındaki en uç uçurum elmada yaşandı; ürün markette üretici fiyatının tam 4,9 katına satılarak yüzde 393,7'lik bir fiyat farkı oluşturdu. Bu ürünü yüzde 329,9 ile havuç ve yaklaşık 3,5 katlık farklarla yeşil soğan ile marul izledi.

ÜRETİCİ VE MARKET FİYATLARINDA SERT DEĞİŞİMLER

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün markette yeşil soğan (%48,7) olurken, üretici bazında zirveyi yüzde 109,1 artışla kuru soğan parselledi. Öte yandan patlıcan, hem markette (yüzde 74,3) hem de üreticide (yüzde 64,7) fiyatı en çok gerileyen ürün olarak kayıtlara geçti. Genel tabloda üreticideki 31 ürünün 10'unda artış, 12'sinde düşüş yaşanırken; marketteki 40 ürünün 18'inde fiyatların yükseldiği görüldü.

DOĞA KOŞULLARI SOĞAN VE PATATESİ VURDU

Kuru soğan ve patates fiyatlarındaki artışın perde arkasına değinen Bayraktar, depolardaki stokların azalmasının yanı sıra Çukurova'da başlayan yeni hasat döneminde aşırı yağışların çürümelere yol açtığını belirtti. Bu durumun rekolte kaybına ve fiyat artışına neden olduğunu söyleyen TZOB Başkanı; beyaz lahana, karnabahar ve ıspanakta da benzer şekilde arz daralması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade etti. Aksine, iyi giden hava şartları sayesinde verimi artan patlıcan, sivri biber ve salatalıkta ise fiyatlar düşüş gösterdi.

TARIMSAL GİRDİLERDE YILLIK ARTIŞ DURMUYOR

Üretim maliyetlerinin en önemli kalemlerinden olan gübre fiyatları, aylık ve yıllık bazda sert yükselişini sürdürdü. Nisan ayında amonyum sülfat gübresi bir önceki aya göre yüzde 24,1 artarken, bu ürünün yıllık artış oranı yüzde 104,3’e ulaştı. Besi ve süt yemlerinde aylık yüzde 3,5’lik bir artış gözlemlenirken, mazot fiyatları aylık bazda %3,1 gerilemesine rağmen yıllık bazda yüzde 57,6 gibi yüksek bir oranda artış sergiledi. Elektrik ve tarım ilaçlarındaki yıllık artışlar ise yüzde 25-28 bandında seyretti.