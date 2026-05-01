Küresel piyasalar haftanın son gününde dalgalı bir seans ile başladı. Petrol tarafı Cuma günü yükseliş ile başladı. Cuma günü Brent petrol yüzde 1,11 artışla 111,63 dolara çıktı. ABD ham petrolünün (WTI) yüzde 0,45 artışla 105,54 dolara yükseldi. Ons altın ve Kapalıçarşı’da ise piyasalar şaşırtmaya devam ediyor.
Kapalıçarşı altın piyasasında savaş bombası: Biri şahlandı, diğeri mum gibi eridi
ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve 60 günlük süre baskısı küresel piyasaları dalgalandırdı. Brent petrol 111 dolar bandına yükselirken, ons altın 4 bin 600 doların üzerindeki seyrini koruyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise merak ediliyor.
Bu hareketler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin askeri eylemler kapsamında Savaş Yetkileri Kararı uyarınca karşı karşıya olduğu 60 günlük süre baskısı altında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmış, Trump ise 2 Mart’ta Kongre’yi resmi olarak bilgilendirerek 60 günlük süreci başlatmış ve 1 Mayıs’ı son tarih olarak olmuştu. Ancak ateşkes ortamında gerilim artmaya devam ediyor.
Yasaya göre Trump 30 günlük ek süre talep edebilirdi, ancak milletvekillerine göre böyle bir başvuru yapılmadı. Trump, Çarşamba günü Tahran’a yönelik tehditlerini artırarak, İran bir nükleer anlaşmayı kabul edene kadar ABD’nin uyguladığı ablukayı sürdüreceğini açıklamıştı. Tahran tarafı ise ABD İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmadıkça Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayacağının altını çiziyor.
Axios’ta yer alan haberde; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington ile Tahran arasındaki tıkanan görüşmeleri kırmak amacıyla İran’a yönelik “kısa ve güçlü” bir saldırı planı hazırladığı iddia edildi.
Şu anda iki taraf arasında bir ateşkes olsa da İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkili, Washington’un saldırıları yeniden başlatması durumunda ABD hedeflerine “uzun ve acı verici saldırılar” düzenleneceği söylüyor.
Küresel piyasalarda son durum ise merak ediliyor. Ons altın tarafında 4 bin 632 dolar bandına kadar bir yükseliş gösteren ons altın bugün güne negatif başladı. Ons altın 4 bin 606 dolar seviyelerine indi. 113 dolar seviyelerini gören Brent petrol ise 107 dolar seviyelerinden yüzde 0,20 yükseliş ile 111,09 dolar bandında işlem görüyor.
Dolar TL tarafında ise 45,17 seviyelerinden 45,10 bandına bir düşüş yaşadı. Güne ise 45,16 seviyesinde işlem kaydetti. Geleceğin para birimi olarak görülen Bitcoin ise doların değer kaybetmesinin ardından 75 bin dolar seviyelerinde 77 bin dolar bandına sert yükseliş gösterdi.
Kapalıçarşı altın tarafında altın piyasaları ise dikkat çekiyor. Piyasalarda son yaşanan gelişmeler sonrası bir miktar toparlanma yaşayan altın güne hafif düşüş ile başladı. Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın son durum şu şekilde;
Gram altın
Alış: 6 bin 620 TL
Satış: 6 bin 709 TL
Çeyrek altın
Alış: 10 bin 858 TL
Satış: 10 bin 975 TL
Yarım altın
Alış: 21 bin 708 TL
Satış: 21 bin 951 TL
Tam altın
Alış: 43 bin 281 TL
Satış: 43 bin 704 TL