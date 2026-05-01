Kapalıçarşı altın piyasasında savaş bombası: Biri şahlandı, diğeri mum gibi eridi

Bu hareketler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin askeri eylemler kapsamında Savaş Yetkileri Kararı uyarınca karşı karşıya olduğu 60 günlük süre baskısı altında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmış, Trump ise 2 Mart’ta Kongre’yi resmi olarak bilgilendirerek 60 günlük süreci başlatmış ve 1 Mayıs’ı son tarih olarak olmuştu. Ancak ateşkes ortamında gerilim artmaya devam ediyor.