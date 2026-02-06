ABD’nin New York kentinde Columbia Üniversitesi önünde Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını protesto eden yüzlerce öğrenci eylem düzenledi. Üniversite önündeki yolu trafiğe kapatan yaklaşık 10 protestocu, New York Polis Departmanı'na (NYPD) bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

ABD’de Trump yönetiminin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne (ICE) yönelik uygulamalarına tepkiler sürerken, New York’taki Columbia Üniversitesi öğrencileri de kampüs önünde geniş katılımlı bir protestoya imza attı.

Soğuk havaya rağmen yüzlerce öğrencinin katıldığı gösteride, üniversite yönetiminin ICE ile iş birliği yaptığı iddiaları gündeme getirildi. Protestocular, Columbia Üniversitesi’nin öğrenci ve akademik topluluğu korumakta yetersiz kaldığını savundu. Üniversite önünde toplanan öğrenciler, "ICE OUT" yazılı pankartlar taşıyarak ICE aleyhine sloganlar attı. Gösteri boyunca "ICE’ı kapatın" çağrıları sık sık tekrarlandı. Protestocular, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının kampüsler üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE SERT SUÇLAMALAR

Dağıtılan bildirilerde, Columbia Üniversitesi yönetiminin öğrenci protestocuların gözaltına alınması sürecinde ICE ile iş birliği yaptığı iddia edildi. Bildirilerde, üniversitenin Columbia topluluğunu korumakta defalarca başarısız olduğu ve öğrencileri riske attığı vurgulandı. Açıklamalarda ayrıca, 3 binden fazla öğretim üyesi ve araştırmacıdan oluşan sendikanın, Columbia’nın "sığınak kampüs" olarak ilan edilmesi ve vatandaş olmayan çalışanlar için iş sözleşmelerine koruyucu maddeler eklenmesi yönündeki taleplerinin yönetim tarafından reddedildiği belirtildi. Protestocular, yükseköğretim kurumlarının federal baskılara karşı ilk savunma hattı olması gerektiğini savunarak, Columbia’nın bu rolü yerine getirmediğini ifade etti.

TRAFİĞİ KAPATAN PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Gösteri sırasında yaklaşık 10 kişilik bir grup, üniversite önündeki yola oturarak trafiği durdurdu. NYPD ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen yolu açmayan protestocular, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.