“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasının 7. gününde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verildi.

AKP'li eski vekil Tayyar sosyal medya hesabından CHP'li belediye başkanının tahliye kararını X hesabından değerlendirdi.

'DOĞRU VE YERİNDE BİR KARARDIR'

Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır. Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı. Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir.