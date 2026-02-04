ABD Başkanı Trump’ın göçmen karşıtı politikaları ve ICE ajanlarının operasyonları ülke içinde büyük tepkiyle karşılandı. Ocak ayında ICE ajanlarının Minneapolis kentinde farklı operasyonlarda iki ABD’liyi silahla öldürmesi tepkilerin doruğa çıkmasına neden oldu.

Başta Minneapolis olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen protestolara polis ekipleri sert şekilde müdahale etti. ABD Başkanı Trump, protestolardan ‘komünist’ olmakla suçladığı Demokratları sorumlu tutarken Washington yönetimi, iki ABD’liyi öldüren ICE ajanlarına herhangi bir yaptırımda bulunmayı düşünmüyor. Hatta ölümlerden hayatını kaybeden ABD’lileri sorumlu tutan ABD’li yetkililerin açıklamaları büyük tepki çekti.

TRUMP’I ELEŞTİRENLERE SORUŞTURMA BASKISI

ABD Başkanı Trump, kendisini eleştirenleri topa tutarken İç Güvenlik Bakanlığı ise Trump muhaliflerini soruşturma baskısı altında tutuyor. Hatta bunun için mevcut yasal düzenlemelerin arkasından dolanarak vatandaşların anayasal haklarını bile çiğniyor.

Bloomberg’de geçen hafta çıkan bir haberde ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Trump yönetimini, ICE ajanlarının operasyonları nedeniyle eleştiren sosyal medya hesaplarını kullananları tespit etmek ve yapılan paylaşımları deşifre etmek için teknoloji şirketlerini baskı altına aldığı yazıldı.

Bunun için polis güçlerinin ‘idari celp’ çıkartarak anonim hesapları yönetenlerin kimlik bilgileri talep edildi.

İdari celpler, bir kişinin e-postalarının, çevrimiçi aramalarının veya konum verilerinin içeriğini elde etmek için kullanılamasa da kullanıcının ne zaman giriş yaptığı, nereden giriş yaptığı, hangi cihazları kullandığı gibi kullanıcı hakkında özel bilgiler talep edebilir ve çevrimiçi hesap açan kişinin e-posta adreslerini ve diğer tanımlanabilir bilgilerini ortaya çıkarabilir. Söz konusu uygulama yeni olmasa da Trump yönetiminin bunu kendilerini eleştirenlere yönelik kullanması endişeleri beraberinde getirdi.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın ICE ajanlarının operasyonlarını eleştiren bir Instagram hesabını yöneten kişinin kimlik bilgilerini META’dan istediğine yönelik celp çıkarıldığı bilgisinin ortaya çıkması tepkileri beraberinde getirdi. Gelen tepkiler sonrası bakanlık söz konusu celbi geri çekti.

EMEKLİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ İSTEDİLER

Washington Post gazetesinde dün çıkan haberde ise Trump yönetimini eleştiren ABD’li bir emekli hakkında da idari celp çıkarıldığı belirtildi. Haberde, hakkında idari celp çıkarılan emeklinin Trump yönetimine muhalif olduğu ve mevcut yönetime karşı bazı protesto gösterilerine katıldığı belirtildi.

Adı gizli tutulan emekli kişi, ABD'nin sınır dışı etmeye çalıştığı bir Afgan vatandaşı hakkındaki bir makalede adı geçen ve e-posta adresi Florida Barosu'nun internet sitesinde yer alan İç Güvenlik Bakanlığı avukatına e-posta gönderdikten beş saat içinde Google'dan bir e-posta aldı. E-postada, hesabının İç Güvenlik Bakanlığı tarafından mahkeme celbiyle istendiği bildiriliyordu.

Mahkeme celbinde, çevrimiçi oturumlarının günü, saati ve süresi, IP adresi ve fiziksel adresi, kullandığı her hizmetin listesi ve kredi kartı, ehliyet ve sosyal güvenlik numarası gibi hesabıyla ilgili diğer kullanıcı adları ve kimlik bilgilerinin öğrenilmesi talep edildi.

İki hafta sonra, İç Güvenlik Bakanlığı ajanları kapısına dayandı ve gönderdiği e-postayla ilgili sorular sordu; ajanlar e-postanın herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kabul etti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ VERMİYOR

Söz konusu uygulama ABD’de kullanıcı ve veri güvenliğinin yanı sıra Trump yönetimi hakkında tartışmaların alevlenmesine de neden oldu.

İç Güvenlik Bakanlığı, idari celplerin yıllık sayısını kamuoyuna açıklamıyor. Ancak teknoloji uzmanları ve eski yetkililer, bu celplerin sayısının binlerle ifade edildiğini belirtiyor.

2026 yılı boyunca Columbia Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Instagram kullanıcıları ve Minnesota’daki bir sağlık sistemi çalışanları hakkında idari celpler kullanıldı. Ayrıca teknoloji devleri Google ve Meta, idari celpler dahil olmak üzere hükümet taleplerinin sayısında artış bildirdi. Google, 2025’in ilk yarısında ABD’de 28 bin 622 adet celp talebi aldı.