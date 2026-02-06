Emeklilere verilen düşük maaşı yaşam süresinin uzamasına bağlayıp “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" sözlerini sarf eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, 6 Şubat Cuma tarihli Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevinden alındı.

Kaya’nın yerine, yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yunus Elitaş atandı. Kaya ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu üyeliğine atandı.

DİĞER ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

SGK'daki üst düzey değişimin ve Kaya'nın Kurul'a atanmasının yanında BDDK'da ikinci başkan ve kurul üyeliği atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nda il müdürleri rotasyonu ve Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda yönetim kadrosu değişti. Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanı olarak atandı. Olcay Turan ve eski SGK Başkanı Raci Kaya ise kurul üyeliğine getirildi.

MİLLİ EĞİTİM'DE İL MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok sayıda il müdürünün görev yeri değiştirildi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık atanırken, Bursa'ya Gürhan Çokgezer getirildi. Edirne'ye Bursa'dan Ahmet Alireisoğlu kaydırıldı. Adana'nın yeni müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van'ın yeni müdürü ise Bilal Yılmaz Çandıroğlu oldu. Balıkesir İl Müdürlüğü'ne ise Selehattin Kal atandı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da değişiklikler yapıldı. Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı. Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ile Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Salih Turgay Işık atandı.