Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış hayatı felç etti.

Sel nedeniyle Konacık-Bitez arasında kapanan yol, ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi’nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi’nde araç içinde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Torba, Yalıkavak, Ortakent ve Gümüşlük Mahallelerinde sel sularının taşıdığı çakıl ve kum parçaları yol güzergahlarına saçıldı. Bu bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.

Yaşanan afette sokak hayvanları da olumsuz etkilendi, bazı köpekler sel suları arasında zor anlar yaşadı. Bitez Mahallesi’nde selin şiddetiyle bir istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz’de sel sularından etkilendi. Sele evde uyurken yakalanan Karadeniz, "Bir anda evi sular bastı ve biz de kendimizi dışarı attık, elimizde küreklerle suları dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Elektrikleri kestik ve sel sularının gitmesini bekliyoruz" dedi.