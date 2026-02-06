Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda gece yarısı yapılan operasyonla sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Simge Barankoğlu

Polis ekipleri tarafından İzmir Ödemiş'te yakalanan Simge Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.

Taha Özer

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.