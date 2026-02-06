3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın saat 17.30 sıralarında Nallıhan’a bağlı Beycik Köyü’nde meydana geldi.
H.M.’ye ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede daireye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yanan dairede yaptığı incelemede mahsur kaldığı belirlenen H.M.’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.