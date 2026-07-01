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Kaynak: AA

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu paylaşıldı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişi artış kaydetti. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması bekleniyordu.

Özel sektör istihdamında mayısta yaşanan artışa ilişkin veri ise 122 bin oldu. Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 96 bin, üretim sektöründe 2 bin kişilik artış gerçekleştirdi.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı haziranda aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştirenler için yüzde 6,6 olarak açıklandı.