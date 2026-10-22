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Kaynak: Haber Merkezi

Kullanıcıların gizliliği ve içerik denetimi politikaları konusunda yanıltıldığı gerekçesiyle ABD mahkemesinden Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi.

Yargıç Francis Mathew, eylül ayında jürinin Meta'yı eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulmasının ardından şirketin 25 milyar dolar ceza ödemesine karar verdi.

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." ifadesini kullandı.

New Mexico Anayasası uyarınca, tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, cezanın eyaletteki okulların önümüzdeki 100 yıl boyunca inşa edilmesini finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Ancak Meta'nın karara itiraz etmesinin beklendiğini ve bu nedenle söz konusu paranın bir süre kullanılamayabileceğini de kabul etti.

Habere göre, eyaletin açtığı dava, Facebook'un yaklaşık 87 milyon kullanıcıya ait verilerinin üçüncü taraf bir kişilik testi uygulaması aracılığıyla toplanması ve siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya aktarılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

Söz konusu ceza, Facebook'un sahibi Meta'ya karşı verilen en yüksek tutarlı para cezalarından biri olarak öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Aleksandr Kogan, Facebook üzerinden hizmet veren "this is your digital life" adlı kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini topladı. Kogan, bu verileri 2016 yılında siyasi danışmanlık faaliyetleri yürüten Cambridge Analytica şirketine sattı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün ortaya çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica'nın elde ettiği verileri Donald Trump'ın 2016 ABD başkanlık seçimlerini kazanmasına yardımcı olmak amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda ifade verdi.

Veri skandalı, özellikle teknoloji şirketlerinin Avrupa ve ABD'deki veri politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açan önemli gelişmelerden biri oldu.