İnternet altyapısının temelini oluşturan deniz altı kabloları, küresel veri trafiğinin büyük kısmını taşımaya devam ediyor. Yapay zeka, bulut hizmetleri ve artan internet kullanımıyla birlikte altyapı yatırımlarını hızlandıran Meta, ABD ile Fransa arasında çekilecek yeni internet kablosu projesi Petal'ı duyurdu. Yaklaşık 7.000 kilometre uzunluğunda tasarlanan Petal, saniyede 1 milyon gigabit (1 petabit) yani yaklaşık 125 terabayt veri taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, 5 GB boyutundaki 25.000 HD filmin sadece bir saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Petal, mevcut benzer uzunluktaki kabloların yaklaşık iki katı performans sunacak.

ÇOK ÇEKİRDEKLİ FİBER TEKNOLOJİSİ İLK KEZ KULLANILACAK

Petal projesi, ticari deniz altı kabloları arasında bir ilke imza atarak çok çekirdekli fiber teknolojisinden yararlanacak. İnsan saçı kalınlığına yakın olan 125 mikrometre çapındaki fiberlerin içinde tek çekirdek yerine iki ayrı çekirdek yer alacak. Zıt yönlerde sinyal taşıyabilen bu yapı sayesinde, iki ayrı fiberin yapacağı iş tek bir hat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Toplamda 24 çift çift çekirdekli fiber içerecek olan kablo, 96 ayrı fiber çekirdeğine ev sahipliği yapacak. Projenin tasarım ve inşasını Japon teknoloji devi NEC, fiber üretimini ise Sumitomo Electric üstlenecek.

SİNYAL YÜKSELTİCİLER İÇİN ÖZEL TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLDİ

Dünya genelindeki internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99'u deniz altı kablolarıyla iletiliyor. Işık darbeleriyle iletilen verilerin uzun mesafelerde zayıflamasını önlemek amacıyla hat boyunca "repeater" adı verilen yükselticiler yerleştiriliyor. Yaklaşık 100 adet yükselticinin yer alacağı Petal projesinde, çift çekirdekli fiberlerle uyumlu "fan-in/fan-out" teknolojisi kullanılacak. Bu yöntem sayesinde sinyaller yükselticiye ulaştığında ayrı hatlara yönlendirilerek güçlendirilecek ve ardından tekrar birleştirilecek. Meta, bu yenilikçi sinyal işleme yöntemi sayesinde güç tüketimini artırmadan veri kapasitesini iki katına çıkaracaklarını belirtiyor.