Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'nin Wisconsin eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen uçak kazası 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Dellona kasabası yakınlarında ormanlık alana düşen küçük uçakta bulunanlar arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı.

UÇAKTAKİ 6 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sauk İlçe Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Piper PA-46 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alana düştü.

Olay yerine ulaşan ekipler, uçakta bulunan biri çocuk 6 kişinin tamamının yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

DÜŞMEDEN ÖNCE KULEYLE İLETİŞİM KURMUŞ

Yetkililer, uçağın kazadan önce yakınlardaki hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Uçağın düştüğü bölgede bulunan yapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediği ve yerde bulunan kişiler arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Soruşturmada, bölgedeki hava koşullarının uçağın düşmesinde etkili olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.