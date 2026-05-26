S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan mart verilerine göre, ulusal konut fiyat endeksi şubat ayındaki %0,8’lik artışın ardından martta %0,7 yükseldi.

ABD’nin 20 büyük kentini kapsayan konut fiyat endeksi de aynı dönemde yıllık %0,8 artış gösterdi. Ancak bu artış, %0,9 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı; şubat ayında da endeks %0,9 yükselmişti.

20 kent arasında mart ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en yüksek artış gösterdiği şehir Chicago oldu. Chicago’da fiyatlar %6,1 yükseldi.

Chicago’yu %4 artışla New York ve %3 artışla Cleveland takip etti.

Öte yandan aynı dönemde en belirgin düşüş Seattle’da yaşandı. Seattle’da konut fiyatları yıllık bazda %2,5 geriledi.