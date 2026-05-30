ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentindeki Delaney Hall gözaltı merkezi önünde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) karşı düzenlenen protestolar devam etti.
Göstericiler, merkez yakınında bir araya gelerek gözaltındaki göçmenlere destek amacıyla eylemlerini devam ettirdi.
New Jersey Eyalet Polisi, protesto alanında geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericilerin barikat kurmaya çalışması üzerine polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Polis kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı.