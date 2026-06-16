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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD'nin Halkbank davasında kilit itirafçı konumunda bulunan Türk ve İran uyruklu altın tüccarı Reza Zarrab'ın ceza alacağı tarih netleşti. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, aradan geçen 9 yılın ardından 14 Temmuz'da Manhattan federal mahkemesinde hakim karşısına çıkarak cezasını alacak.

Zarrab'ın ceza hükmünün bu denli gecikmesi, Amerikan hukuk sistemindeki işleyişten kaynaklanıyor. ABD yasalarına göre, savcılıkla iş birliği yapan tanıkların cezalarının, ifadelerinin ve tanıklıklarının kullanılacağı tüm davalar tamamen sonuçlanana kadar ertelenmesi yaygın bir yöntem.

Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılandığı ana ceza davası, geçtiğimiz mart ayında tarafların uzlaşmasıyla kapanma aşamasına gelmişti. Yapılan anlaşma doğrultusunda savcılar; bankanın İran yararına olacak işlemleri yasaklaması taahhüdü karşılığında iddianameyi düşürmeyi kabul etti. Herhangi bir suç kabulünün ya da para cezasının yer almadığı bu gelişme, İstanbul Borsası'nda işlem gören Halkbank hisselerinde anında yüzde 10'luk bir yükselişe yol açtı.

Davaya bakan Hakim Richard Berman, tarafların davanın düşürülmesine yönelik sunduğu bu ortak talebi yarın, yani 17 Haziran'da karara bağlayacak.

Reza Zarrab'ın 14 Temmuz'da alacağı ceza, yıllardır uluslararası kamuoyunu meşgul eden; altın ticareti, İran yaptırımları ve Erdoğan-Trump eksenini kapsayan davanın tamamen kapanması anlamına geliyor. Zarrab, 2017 yılındaki yargılamada eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapmıştı. Atilla bu ifadelerin ardından 2018 yılında mahkûm edilirken, Zarrab ise 9 yıl boyunca ABD'de belirsiz bir hukuki statü altında yaşamını sürdürmüştü.