Gülistan Doku soruşturması kapsamında Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarmasının ardından gözaltına alınan Umut Altaş ilginç iddialarda bulundu.

Akşam’dan Yavuz Atalay’ın haberine göre, ABD'deki gözaltı merkezinde ikinci telefon hakkını kullanan Altaş, Gülistan'ın cesedinin Tunceli Valiliği'nde olabileceğini öne sürerek, "İçerideki kişi Türkay Sonel değil, içeriye başkasını sokmuş. Şu an firarda. DNA testi yapılsın" dedi.

Altaş cinayetin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirterek, "Gerçek adaletin sağlanması için onun yakalanması lazım. Benim üzerime tuzak kuruyorlar. Türkay cinayeti benim üzerime atmak için arabada beni yanında gezdirdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

6 yıl önce ortadan kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Gülistan Doku’nun bulunması için yeniden başlatılan soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Son olarak ABD’de bulunan ve hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası gözaltına alınan Umut Altaş, cinayeti Türkay Sonel’in işlediğini iddia etti. Altaş, soruşturma kapsamında tutuklanan Sonel’in cinayeti kendisine itiraf ettiğini söyledi.