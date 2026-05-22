Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş; ABD'de bulunduğu belirlenen firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan firari Umut Altaş, ilk kez bir basın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Akşam Gazetesi'ne röportaj veren Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini iddia etti. O dönem saf olduğunu belirten Altaş, "Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediğine dair bir not da bıraktı. Konuttayken bana, 'Çok bağırıyordu, ben de sıktım' dedi. Hatta araç içerisindeyken cinayet silahına dokundum. Ben artık bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olay gecesine dair tahminlerini de paylaşan Altaş, "Viyadükte öldürmüş, sonrasında koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan 'Santa Fe' marka bir araçla cesedi götürdüklerini düşünüyorum. Zaten o koruma valinin korumasıydı ve onun her işini yapıyordu. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" şeklinde konuştu.

Gülistan Doku'nun cesedinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğini kaydeden Altaş; üniversite bölgesi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkisindeki su arıtma tesisinin yanında bulunan çöplük alanın incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Soruşturmayı yürüten ekiplerin çalışmaları devam ederken, firari şüphelinin işaret ettiği söz konusu noktalar tek tek görüntülendi.