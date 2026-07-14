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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla düşüş gösterdi. Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020’den bu yana ilk kez gerilemiş oldu. Piyasa beklentileri ise aylık bazda yüzde 0,1 düşüş yönündeydi. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,5 artış göstermişti.

Yıllık enflasyon da beklentilerin altında kaldı. Haziranda yüzde 3,5 olarak kaydedilen yıllık TÜFE için beklenti yüzde 3,8 seviyesindeydi. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı.

Enerji maliyetlerindeki düşüş enflasyondaki gerilemede belirleyici oldu. Martta yüzde 10,9, nisanda yüzde 3,8 ve mayısta yüzde 3,9 artan enerji maliyetleri haziranda yüzde 5,7 düştü. Enerji endeksindeki bu gerileme, barınma ve gıda kalemlerindeki artışları dengeledi.

Haziran ayında enerji endeksi yıllık bazda yüzde 15,7 artarken, barınma maliyetleri aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Gıda endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Öte yandan çekirdek enflasyon haziranda yatay seyretti. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 olması yönündeydi. Mayıs ayında çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.