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Kaynak: AA

ABD'de orduya ait bir askerî jetin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığı bildirildi. NBC News kanalının aktardığı bilgilere göre, ülkenin batı şeridinde yer alan California eyaletindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'ndan rutin eğitim uçuşu maksadıyla havalanan "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Havalandıktan bir süre sonra kontrolden çıkan savaş uçağı, ülkenin kuzeybatı bölgesinde bulunan Washington eyaletindeki bir gölün yakınlarında yer alan ormanlık alana çakıldı.

Uçağın düşüş anından hemen önce acil durum fırlatma koltuğunu aktif hâle getiren pilot, kazadan sağ kurtulmayı başardı.

Diğer taraftan, jetin ormanlık araziye düşmesiyle birlikte bölgede yangın başladı. Alevlerin kontrol altına alınması ve söndürülmesi amacıyla kaza alanına çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Askerî uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla resmî makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.