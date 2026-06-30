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Kaynak: İHA

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın göçmenler ve turistlerin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini geçersiz saydı.

Yüksek Mahkeme yargıçları, 6'ya karşı 3 oyla doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verdi. Böylece Trump yönetiminin söz konusu düzenlemeyi yürürlüğe koyma girişimi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

14. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Mahkemenin kararında, ABD Anayasası'nın 14. maddesi uyarınca ülkede doğan çocukların, ebeveynlerinin göçmenlik statüsüne bakılmaksızın doğum anında vatandaşlık hakkı kazandığı belirtildi.

Başyargıç John Roberts, karar metninde 14. Anayasa Değişikliği'nin özgürlüğüne kavuşan eski kölelerin vatandaşlık sorununu çözmek amacıyla kabul edildiğini ancak bu güvencenin ABD topraklarında doğan herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

TRUMP: "KONGRE HAREKETE GEÇMELİ"

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, kararı "ülke için son derece üzücü" olarak nitelendirdi. Doğumla vatandaşlık uygulamasının sona erdirilmesi için Kongre'nin yeni bir yasal düzenleme hazırlaması gerektiğini savunan Trump, böyle bir girişime tam destek vereceğini söyledi.

Trump ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda kararı alaycı bir dille değerlendirerek, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ve Çin'i doğumla vatandaşlık konusundaki büyük zaferleri dolayısıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.