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ABD merkezli yayın organı Wall Street Journal (WSJ), Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek dev bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji transferi yapılmasını ve potansiyel uranyum zenginleştirme süreçlerinin önünün açılmasını öngören tarihi anlaşmayı onayladı.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE MERKEZİ ROL VERİLECEK

Toplam 30 yılı kapsayacak ve mali değerinin on milyarlarca doları bulacağı tahmin edilen anlaşma uyarınca, Suudi Arabistan'ın kurulacak nükleer altyapısında Amerikan şirketleri anahtar rol oynayacak. İki ülkenin ortak yapacağı değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde, ABD'li firmaların Suudi Arabistan topraklarında doğrudan uranyum zenginleştirme tesisleri kurmasının da paket kapsamında yer aldığı ifade ediliyor.

"ASKERİ AMAÇLARLA KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Trump yönetimi yetkililerine göre Amerikan şirketlerinin doğrudan sürecin içinde bulunması ve tesis yönetimi üstlenmesi, sivil nükleer programın askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını engelleyecek bir denetim mekanizması oluşturacak. Bu şartın ABD'ye Suudi Arabistan’ın nükleer kapasitesi üzerinde doğrudan nüfuz ve kontrol imkanı sağlayacağı vurgulanıyor. Dev anlaşmanın önümüzdeki günlerde onay için ABD Kongresi'ne sunulması bekleniyor.