Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları sonrası ateşkes çağrısında bulundu. Açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan tutumu sonucunda silahlı çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasından endişe duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

NORMALLEŞME SÜRECİNE MÜDAHALE İDDİASI

Bakanlık, ABD ve İsrail’in İran’da rejim değişikliği peşinde olduğunu vurgulayarak, bu ülkelerin aynı zamanda İran ile Arap komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini bozmayı amaçladığını savundu.

Tüm taraflara saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapan Rusya Dışişleri, “Bölgedeki tüm ülkelerde sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için kapsamlı önlemler şartsız bir öncelik olarak benimsenmelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “İran’ın Minab kentinde bir okula düzenlenen ve onlarca masum çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilen saldırı kesin bir şekilde kınanmalıdır. İran’da veya Arap devletlerinde olsun, sivil tesislere yönelik her türlü saldırı kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır. Tarafları, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarına saygı göstererek, çözülmemiş sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz” denildi.