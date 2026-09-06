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Kaynak: AA

Ankara ile Mogadişu arasında askeri, diplomatik ve ekonomik alanlardaki iş birliği güçlenerek devam ederken, Somali hükümetinden iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geçmişine ve önemine dikkat çeken kritik bir açıklama geldi.

Shabele Media Network’e değerlendirmelerde bulunan Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye’nin sunduğu desteğin konjonktürel bir durum olmadığını, aksine tarihi ve güçlü temellere dayandığını vurguladı.

"BİRÇOK ÜLKE GERİ ÇEKİLİRKEN TÜRKİYE BURADAYDI"

Türkiye'nin yaşanan kriz dönemlerinde üstlendiği yapıcı role ve sunduğu katkılara dikkat çeken Bakan Mohamud, iki ülke ilişkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye’nin Somali’deki varlığı ya da halkımıza verdiği destek yeni bir süreç değil. Birçok ülkenin geri çekildiği ya da mesafe koyduğu en zorlu dönemlerde Türkiye buradaydı ve Somali'nin ayağa kalkmasına doğrudan katkı sağladı. Silahlı kuvvetlerimizin eğitiminden ekonomik kalkınmaya ve kamu hizmetlerinin tesis edilmesine kadar her alanda yanımızda yer aldı."

"TÜRKİYE KARŞITI TETİKÇİLİK YAPAN KESİMLER VAR"

İki ülke arasında geçmişte insani yardımlarla başlayıp zamanla stratejik müttefikliğe dönüşen bağların kasıtlı olarak hedef alındığına dikkat çeken Mohamud, Türkiye karşıtı söylemlere sert bir dille tepki gösterdi:

"Türkiye ile kurduğumuz bu güçlü ilişki neden birdenbire ve ısrarla tartışmaya açılmak isteniyor? İnsani boyuttan stratejik ortaklık seviyesine ulaşan bu köklü bağları karalamaya çalışan, tetikçilik yapan kesimler var."