KONGRE ONAYI OLMADAN ASKERİ MÜDAHALE YAPILAMAYACAK

ABD Temsilciler Meclisi, çarşamba günü gerçekleştirdiği oylamayla Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan önemli bir karar tasarısına imza attı. Yapılan oylamada tasarı, 208 karşı oya karşılık 215 oyla kabul edildi.

Savaş Yetkileri Kararı adını taşıyan yeni düzenleme, Kongre resmi bir savaş ilan etmediği veya askeri güç kullanımı için özel bir yetkilendirme yapmadığı takdirde, Başkan Trump’ın ABD askerlerini İran’dan geri çekmesini zorunlu kılıyor.

CUMHURİYETÇİ PARTİ İÇİNDE ÇATLAK BÜYÜYOR

Kararın kabul edilmesindeki en dikkat çekici detay, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın kendi partisinden milletvekillerinin de muhalefetle birlikte hareket etmesi oldu. Demokratların eksiksiz destek verdiği tasarıya, Cumhuriyetçi kanattan şu dört milletvekili de "evet" oyu verdi:

Tom Barrett (Michigan)

Warren Davidson (Ohio)

Brian Fitzpatrick (Pensilvanya)

Thomas Massie (Kentucky)

Yaklaşık dört aydır devam eden çatışma ortamında, kendi partisi içindeki bu oy kaybı, Trump’ın savaş yönetimine karşı büyüyen huzursuzluğun somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Daha önce meclise sunulan üç benzer tasarı reddedilmiş, geçen ay ise kabul edilme ihtimali yükselince oylama ertelenmişti.

TASARININ YASALAŞMA SÜRECİ VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Alınan bu karar meclisten geçmesine rağmen şu an için büyük oranda sembolik bir nitelik taşıyor. Düzenlemenin resmiyet kazanarak yürürlüğe girebilmesi için Senato’da da onaylanması gerekiyor.. Öte yandan, Kongre onayından geçse bile başkanın savaş yetkilerini kısıtlayan bu tür yasaların anayasal uygunluğu konusunda hukukçular arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

MUHALEFETİN EKONOMİK VE STRATEJİK ELEŞTİRİLERİ

Demokratlar, ABD Anayasası uyarınca savaş ilan etme yetkisinin başkana değil tamamen Kongre’ye ait olduğunu vurguluyor. Trump yönetiminin net bir strateji ortaya koymadan ülkeyi Orta Doğu’da ucu açık bir riskin içine sürüklediğini savunan muhalefet, askeri operasyonlar nedeniyle yükselen gıda ve benzin fiyatlarını da eleştiriyor. ABD’de üretici fiyatları nisan ayında son dört yılın en yüksek artışını kaydetti.

Tasarıyı hazırlayan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Gregory Meeks oylama sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu kararın kabul edilmesi önemli bir dönüm noktasıdır. Giderek daha fazla Cumhuriyetçi, Orta Doğu’da ucu açık yeni bir savaş istemeyen seçmenlerinin sesine kulak veriyor."

TRUMP YÖNETİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN SAVUNMASI

Eleştirilerin odağındaki Trump yönetimi ise İran operasyonlarının ABD ulusal güvenliği için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu savunuyor. Beyaz Saray, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarının önüne geçilmesini acil güvenlik önceliği olarak görüyor. Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi çevreler ise bu hamleyi, Demokratların yaklaşan kasım ayı ara seçimleri öncesinde Trump'ı siyasi olarak zayıflatmak amacıyla gerçekleştirdiği bir gösteri şeklinde nitelendiriyor.