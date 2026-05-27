ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik aksında uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren deniz araçlarına yönelik askeri operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki yasa dışı ağları hedef alan yeni bir müdahalenin detayları paylaşıldı.

GENERAL DONOVAN'IN TALİMATIYLA VURULDU

Açıklamaya göre, bölgede "Güney Mızrağı Operasyonu" faaliyetlerini yürüten ortak görev gücü, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın doğrudan talimatıyla harekete geçti. "Terör örgütü" olarak tanımlanan organizasyonlar tarafından kullanıldığı belirlenen bir tekne, alınan askeri karar doğrultusunda hedef alınarak vuruldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ ARANIYOR

İstihbarat kaynaklarının, söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki aktif bir rota üzerinde uyuşturucu taşıdığını net bir şekilde doğruladığı ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyonun bilançosuna dair açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’na bilgi verilmiştir."

Saldırı sırasında görevli askeri unsurlar arasında herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği ve operasyonun başarıyla tamamlandığı aktarıldı.