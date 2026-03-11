ABD’de dolandırıcılık, kara para aklama ve İran’a yönelik yaptırımların ihlaline yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, savcılık ve Halkbank’ın ortak talebi doğrultusunda davanın 90 gün süreyle durdurulmasını kabul etti.

Mahkeme kararı kapsamında bu süre zarfında Halkbank’ın ABD hükümeti ile yapılan uzlaşma anlaşmasının şartlarına uyup uymadığı denetlenecek.

PARA CEZASI YOK, DENETİM VAR

“Ertelenmiş kovuşturma anlaşması” kapsamında bankanın herhangi bir para cezası ödemesi veya suç kabulünde bulunması gerekmeyecek. Ancak Halkbank’ın ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uygun hareket edip etmediği bağımsız bir denetçi tarafından incelenecek.

Denetim sonucunda bankanın anlaşma şartlarına uyduğunun tespit edilmesi halinde davadaki suçlamaların düşürülebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan gelişmenin ardından Halkbank hisseleri saat 17.34 itibarıyla yüzde 7 düşüşle 45,8 TL seviyesinde işlem gördü.

HALKBANK’TAN AÇIKLAMA

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile imzalanan “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması”nın mahkeme tarafından kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Halkbank açısından bağlayıcı olduğu ifade edildi.