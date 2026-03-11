Donald Trump, Kentucky ve Ohio ziyaretinde basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. ABD Başkanı, İran’a yönelik saldırılarının şu ana kadar “çok başarılı” olduğunu ve İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu.

SALDIRILAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trump, saldırıların ne zaman biteceği sorusuna, “İran’ı tarihte hiçbir ülkeyi vurmadığımız kadar sert vurduk, ancak henüz bitirmedik” yanıtını verdi. “İran’da vuracak pek bir yer kalmadı, istediğim zaman savaşı bitiririm” ifadeleriyle sürecin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

ASKERİ KAPASİTE VE DAHA FAZLASI

ABD Başkanı, “(İran) donanmalarını, hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, radarlarını ve liderlerini kaybettiler. İstesek fazlasını yapabiliriz” açıklamasını yaptı. Mücteba Hamaney’in görevde kalması durumunda ABD’nin zafer ilan edip etmeyeceği sorusuna ise “Bu soruya yorum yapmak istemiyorum” dedi.

OKULA DÜZENLENEN SALDIRI VE RAPOR

İran’da bir okula düzenlenen Tomahawk saldırısının ABD ordusu tarafından “yanlışlıkla” yapıldığı yönündeki ön rapora ilişkin Trump, “Şu an rapor hakkında bilgim yok” sözleriyle açıklamayı geçiştirdi.

İSPANYA VE LÜBNAN’A MESAJ

Trump, İran sürecinde İspanya’nın kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, bu ülkeyle ticari ilişkileri kesebileceklerini yineledi. Lübnan ile ilgili soruya ise, “Lübnan’ı ve halkını seviyoruz, ancak Hizbullah’tan kurtulmamız lazım” yanıtını verdi.