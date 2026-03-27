ABD istihbaratına dayanan son değerlendirmeler, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Reuters’a konuşan ve kimlikleri gizli tutulan kaynaklar, İran’ın füze envanterine yönelik operasyonların sınırlı sonuç verdiğini ortaya koydu.

ABD’li yetkililerin analizlerine göre, İran’ın sahip olduğu füze stokunun yalnızca üçte biri kesin olarak imha edilebildi. Geri kalan mühimmatın bir bölümünün hasar gördüğü ya da yer altı sistemlerinde saklandığı değerlendirilirken, önemli bir kısmının hâlâ kullanılabilir durumda olabileceği ifade edildi.

Bu bulgular, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın çok az füzesi kaldı” yönündeki açıklamalarıyla çelişti. Trump, kalan füze kapasitesinin düşük olduğunu savunurken, istihbarat kaynakları sahadaki tablonun daha farklı olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre İran, geniş yer altı tünel ağı ve gizli tesisleri sayesinde gerçek füze kapasitesini gizleyebiliyor. Bu durum, sahadaki hasarın tam olarak tespit edilmesini zorlaştırıyor.

İRAN SALDIRI KAPASİTESİNİ KORUYOR

Öte yandan İran’ın saldırı kapasitesini koruduğu da vurgulanıyor. Son dönemde farklı bölgelere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarının sürmesi, ülkenin askeri gücünü tamamen kaybetmediğine işaret ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri de İran’ın coğrafi yapısı ve yer altı altyapısının operasyonları karmaşık hale getirdiğini kabul ediyor. CENTCOM ise şimdiye kadar binlerce hedefin vurulduğunu açıklasa da, füze kapasitesine ilişkin net bir oran paylaşmış değil.

Uzmanlar, çatışmaların seyrinin İran’ın elinde kalan füze gücüne ve bu kapasiteyi ne ölçüde kullanacağına bağlı olacağını belirtiyor.