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Hava savunma yetkilisi Khmara, parça parça yapılan sevkiyatların mevcut tehditleri karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, hava sahasının korunması için çok daha yüksek miktarda önleyici füzeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Kiev'e düzenlenen son hava saldırılarında erken uyarı sistemlerinin geç devreye girmesi, Washington'ın Ukrayna ile olan istihbarat paylaşımını durdurmuş olabileceği iddialarını gündeme taşıdı. ABD yönetiminin, Rus petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat akışını kısıtlayabileceğine dair haberler çıksa da hem ABD hem de Ukraynalı yetkililer bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak iş birliğinin sürdüğünü bildirdi.

ALARMIN GEÇ VERİLMESİNİN SEBEBİ RUS FÜZELERİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada Washington ile istihbarat paylaşımının kesintisiz devam ettiğini doğruladı. Saldırıda alarmın geç verilmesini Rusya'nın kullandığı özel silah türüne bağlayan Sybiha'nın bu ifadeleri, radar tespitini zorlaştıran S-400 füzelerine işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise müttefiklerden gelen balistik füze fırlatma istihbaratının sivillerin hayatını kurtarmada kritik rol oynadığını belirterek erken uyarı mekanizmalarının önemine dikkat çekti.