Babüroğlu’na göre mevcut askeri hazırlık, kısa süreli bir harekâtın çok ötesinde. Bu durumun, uzun soluklu bir operasyon planına işaret ettiğini savunan Babüroğlu, İran lideri Ali Hamaney’in son açıklamalarının da gerilimi tırmandıran, kışkırtıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Olası bir çatışmanın yalnızca sahada değil, istihbarat boyutuyla da yürütüleceğini ifade eden Babüroğlu, İran’ın kritik noktalarında CIA, Mossad ve MI6 gibi küresel istihbarat servislerinin etkisinin hissedileceğini öne sürdü.

Babüroğlu'nun paylaşımı şöyle:

ABD, son günlerde İran’a olası operasyon için Ortadoğu’da askeri yığınağını alışılmadık şekilde güçlendiriyor. Bu yığınak kısa süreli bir harekat için çok fazla. Uzun süreli bir operasyonun planlandığı belli. İran’ın, Hamaney’in yaptığı açıklamalar, kışkırtıcı nitelikte. Bu savaş istihbarat örgütlerinin de savaşı olacak. İran’ın kritik noktalarında CIA, MOSSAD, MI6 etkisini göreceğiz. Bana kalırsa İran bu konuya odaklanmalı.

"ABD MÜZAKERELERE İNANMIYOR"