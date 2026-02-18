Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alına ünlülere bugün ne olacak?

Saç ve Kan Örneği Alınacak
Gözaltına alınan ünlü isimler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. Burada saç ve kan örnekleri alınacak, ardından şüpheliler yeniden emniyete götürülecek.
Kimler Gözaltında? İşte Tam Liste
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken çok sayıda kişi bulunuyor:
Murat Dalkılıç
Kaan Tangöze
Kemal Doğulu
İsmail Hacıoğlu
Hakan Tunçelli
Barış Talay
Hakan Kakız
Murat Öztürk
Muratcan Kurt – Nailcan Kurt
Alihan Taşkın
Tolga Sezgin
Ramazan Bayar
Aygün Aydın
Buse Görkem Narcı
Furkan Koçan
Eski milli sporcu Adem Kılıçcı
Manken Tolga Kulakçı
Murat Dalkılıç Cephesinden Açıklama
Murat Dalkılıç’ın basın danışmanı Aras tarafından yapılan açıklamada, sanatçının suçlamalarla ilgisinin olmadığı savunuldu. Açıklamada,
“Kendisinin ifadesi alındıktan ve gerekli görülmesi halinde testler yapıldıktan sonra aklanacağına inancımız tamdır”
denildi. Dalkılıç’ın yalnızca geçirdiği burun ameliyatları sonrası verilen antibiyotikleri kullandığı belirtildi.
Üzerlerinde Uyuşturucu Bulundu
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Kaan Tangöze, Barış Talay ve İsmail Hacıoğlu’nun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini daha da ağırlaştırdı
Süreç Nasıl İşliyor?
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler:
Önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor
Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp’a sevk ediliyor
Son aşamada savcılığa ifade veriyor
Savcılığın talebine göre şüpheliler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
Soruşturma Ekim Ayından Bu Yana Sürüyor
Uyuşturucu operasyonunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025’ten bu yana yürütüldüğü öğrenildi. Bu süre zarfında müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Dosya kapsamında şimdiye kadar 26 kişi tutuklandı.
Etkin Pişmanlık ve Yeni Yakalama Kararları
Aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.