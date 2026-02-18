Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı konusunun da konuşulduğu süreç komisyonunda nihai rapor bugün hazırlanacak. Raporda umut hakkına ilişkin bir metin olup olmayacağı merak konusu. MHP, net bir şekilde umut hakkından yana tutum sergilerken CHP kanadı "Bir kişiye özel rapor yazılmayacak" dedi.
Süreç komisyonu son kez toplanıyor: Nihai raporda umut hakkı olacak mı?
Derleyen: Aykut Metehan
Süreç komisyonu çalışmalarını tamamlamak üzere son kez toplanacak. Nihai raporun bugün çıkması bekleniyor.
