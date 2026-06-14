Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran'ın bugün barış anlaşmasına imza atması beklenirken İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ağır saldırıda bulundu.

İran, bu saldırıya karşılık vermeye hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, İsrail'in İran'a saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

'BEYRUT'A YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI YAŞANMAMALIYDI'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Bu sabah Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen saldırı yaşanmamalıydı; özellikle de İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız özel bir günde. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve önemsizdi. Kimse zarar görmedi, yaralanmadı ya da hayatını kaybetmedi ve bu önemli süreci sekteye uğratmamalıdır.

Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. İsrail'in Lübnan'ın hiçbir yerinde artık saldırı düzenlememesi gerektiği gibi, Hizbullah da dahil olmak üzere hiçbir tarafın İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmemesi gerekir. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim!" dedi.