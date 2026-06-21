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Kaynak: AA

İran devlet televizyonuna göre İran ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler, Bürgenstock'ta gerçekleşti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler görüşmelere katıldı.

Kalibaf, ABD ile görüşmelerinin başlamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Mina'daki ilkokula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin temsili bir görüntü paylaştı.

Görüntülerde, çocukların eğitim gördükleri sırada saldırıya uğradığı ve saldırının ardından Kalibaf’ın, hayatını kaybeden çocuklardan birinin sırt çantasını alarak uçağa bindiği görülüyor.

İsviçre, İran, Pakistan ve ABD heyetlerinin, mutabakat zaptı müzakereleri için ülkeye gelmesini memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

MÜZAKERELERİN İLK TURU SONA ERDİ

İran medyası görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini yazdı. Fars Haber Ajansı, yaklaşık 80 dakika süren görüşmelerin 'iç istişareler' yapılması için bittiğini yazdı.

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Tasnim Haber Ajansı ise görüşmeler öncesi yaşanan dikkat çeken gelişmeyi yazdı. Buna göre, iki ülkenin heyetinin birlikte tokalaşırken görüntülenmesi gündeme geldi. Ancak İran heyeti, ABD'liler ile basın önünde tokalaşmayı reddetti. İran heyetinin tavrı sonrası basın önünde görüntü verilmesi için düzenlenen program İran heyeti olmadan gerçekleşti. İran heyetinin toplantı salonuna gazetecilerin ayrılması sonrası giriş yaptığı öğrenildi.

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.