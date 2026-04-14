ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik geniş çaplı bir abluka başlatıldığını bildirdi.

Operasyonun askeri kapasitesine ve sahadaki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yapan CENTCOM, "ABD donanması 10.000'den fazla asker, deniz piyade ve hava kuvvetleri mensubu ile bir düzineden fazla savaş gemisi ve onlarca uçak, İran limanlarına giren ve çıkan gemileri abluka altına alma görevini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

İLK 24 SAAT İÇİNDE HİÇBİR GEMİ AŞAMADI

Ablukanın sahadaki ilk sonuçlarına dikkat çekilen açıklamada, "İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticaret gemisi, ABD kuvvetlerinin talimatına uyarak geri dönüp Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına yeniden girdi." denildi.

'ABLUKA, TÜM ÜLKELERİN GEMİLERİNE KARŞI TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR'

Söz konusu kısıtlamanın kapsamına dair detayları paylaşan CENTCOM, şunları kaydetti:

"Abluka, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı tarafsız bir şekilde uygulanmaktadır."

Bölgedeki diğer ticari faaliyetlerin durumuna da değinen CENTCOM yetkilileri, "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden ve bu limanlardan gelen gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.