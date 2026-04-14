ABD ordusunun dün saat 17.00 itibarıyla İran limanlarına yönelik tüm deniz trafiğini durduracağını açıklamasının ardından, bölgedeki ilk gemi hareketleri BBC tarafından doğrulandı. Uluslararası platformlardan alınan verilere göre, ablukaya rağmen dört stratejik gemi Hürmüz Boğazı’nı kullanmaya devam etti.

"SPOOFİNG" ŞÜPHESİ: KONUMLAR GERÇEK Mİ?

Haber kaynakları ve uzmanlar, söz konusu gemilerin tespit edilmemek veya rotalarını gizlemek amacıyla “spoofing” olarak bilinen yöntemle sahte konum bilgisi yayıyor olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu teknik, gemilerin gerçek yerlerini dijital haritalarda farklı göstermesine olanak tanıyor.

ABD'NİN "SERBEST GEÇİŞ" İSTİSNASI

ABD’nin dün başlattığı deniz ablukası, İran limanlarını tamamen izole etmeyi hedefliyor. Ancak operasyon çerçevesinde yapılan açıklamada, İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş serbestisinin engellenmeyeceği, ablukanın sadece İran limanları merkezli trafiği kapsadığı vurgulandı.