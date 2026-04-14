Konferansın, Emmanuel Macron ile Keir Starmer’ın eş başkanlığında yapılacağı belirtildi. Zirveye, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa taraf olmayan ve bölgede deniz ulaşımının güvenliğini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ülkelerin katılması bekleniyor.

“SAVUNMA AMAÇLI MİSYON” VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda planlanan misyonun “savaşan taraflardan bağımsız ve tamamen savunma amaçlı” olacağını ifade etmişti. Macron, sahadaki koşulların uygun hale gelmesiyle birlikte bu girişimin hayata geçirileceğini belirtmişti.

ENERJİ PİYASALARINI SARSAN KRİZ

Basra Körfezi’nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasında kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş nedeniyle boğazın fiilen kapanması, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Pakistan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden de somut bir sonuç çıkmadı. Tarafların anlaşmaya varamamasının nedenlerinden birinin Hürmüz Boğazı meselesi olduğu ifade edildi.

CENTCOM’DAN DENİZ ABLUKASI KARARI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, dün Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla İran limanlarına giriş yapan veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, bölgedeki gerilimin daha da artabileceğine yönelik endişeleri beraberinde getirirken, Paris’te düzenlenecek konferansın krizin seyrine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.