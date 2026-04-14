Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tam gaz devam ederken transferde de bir kez daha karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Bertuğ Yıldırım hangi takıma gidecek?
Başakşehir formasıyla sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Bertuğ Yıldırım için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devreye girdi. Genç forvetin hangi takıma daha yakın olduğu ise netleşmeye başladı. İşte detaylar…
İki ezeli takım, forvet rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek isterken, listelerinde Bertuğ Yıldırım yer alıyor.
İstanbul Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun 2026 yazında takımdan ayrılma ihtimali artmış durumda. Bunun en önemli nedeni ise Ümraniyespor’a kiralanan Batuhan Çelik’in gösterdiği performans.
FENERBAHÇE KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE ANLAŞIYORDU
Kış transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli ekip, genç golcüyle anlaşmak üzereydi. O dönem Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmayı düşündü ancak oyuncu bir sezonda 3 takımda oynayamama kuralına takıldı.
BATUHAN'IN PERFORMANSI
Batuhan Çelik, Ümraniyespor’da çıktığı 33 lig maçında 12 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki forvetin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmazken, sezon sonunda Başakşehir’e dönmesi bekleniyor. Bu gelişme, Bertuğ Yıldırım’ın satış ihtimalini güçlendiriyor.
ETKİLİ PERFORMANS
Başakşehir, Bertuğ Yıldırım’ı sezon başında Rennes'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin sonraki satıştan %15 pay hakkı bulunuyor.
23 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig’de 15 maçta sadece 334 dakika süre almasına rağmen 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bertuğ’un 2026 yazında Fenerbahçe ya da Galatasaray’a transfer olabileceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE'YE BİR ADIM DAHA YAKIN
Bertuğ Yıldırım, devre arasında kendisine gösterilen ilgi nedeniyle Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın.