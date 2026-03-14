ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan gerçekleştirdiği açıklamada birçok ülkeyle beraber Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndererek bölgeyi daha güvenli ve özgür hale getireceklerini iddia etti.

BİRÇOK ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNDU

Trump, "Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek. İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bir veya iki insansız hava aracı göndermeleri, mayın döşemeleri veya bu su yolunun herhangi bir yerine yakın menzilli füze bırakmaları kolay. Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, Hürmüz Boğazı'nın tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından artık bir tehdit oluşturmaması için bölgeye gemiler gönderirler. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun bir şekilde bombalayacak ve İran teknelerini ve gemilerini sürekli olarak sudan vuracak. Bir şekilde, yakında Hürmüz Boğazı'nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hale getireceğiz!" sözlerinis sarf etti.

5 BİN EK ASKER GÖNDERİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Wall Street Journal, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) talebi üzerine, üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinden oluşan bir amfibi hazırlık grubuna bağlı bir deniz piyade sefer birimini Ortadoğu'ya gönderdiğini iddia etmiş, Japonya'da konuşlu USS Tripoli gemisinin de bölgeye doğru yola çıktığını duyurmuştu.