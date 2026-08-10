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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan artarak yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puana çıktı.

CUMA GÜNÜ DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 13.779,39 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 geriledi. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik olurken, en çok düşen sektör yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu olumlu hava Borsa İstanbul’a da yansıdı.

KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise EURO Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.700 ve 13.600 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.