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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Yatırımcılar, enflasyonun seyrinin yanı sıra verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceğini yakından takip ediyor.

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik süreç, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve yükselen petrol fiyatları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU MU?

ABD'nin temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi henüz açıklanmadı. Veri bugün saat 15.30'da açıklanacak.

Analistlerin beklentisine göre ABD'de yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olması bekleniyor.

Haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği ABD temmuz ayı TÜFE verisi 15.30'da açıklanacak.

Verinin ardından dolar, altın, petrol ve ABD borsalarında hareketliliğin artabileceği belirtiliyor. Analistler, özellikle Fed'in yıl sonuna kadar izleyeceği para politikasına ilişkin beklentilerin veriye göre yeniden şekillenebileceğine dikkat çekiyor.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN KRİTİK VERİ

ABD enflasyon verisi, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar açısından önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, açıklanacak verinin Fed'in yıl sonuna kadar nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin sinyaller verebileceğini belirtiyor. Verinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi halinde piyasalarda sektör ve hisse bazında oynaklığın artabileceği ifade ediliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de ekonominin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD enflasyon verisi öncesinde piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Katar'ın, Umman ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi, bölgede kalıcı bir anlaşmaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

Gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle petrol fiyatlarında yüksek oynaklık devam ediyor.

Enerji maliyetleri üzerinden oluşan fiyat baskısı, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırırken yatırımcıların geleceğe yönelik fiyatlama ve pozisyon alma kararlarını da etkiliyor.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 89,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE İYİMSERLİK GÜÇLENDİ

Piyasalarda risk iştahını destekleyen bir diğer gelişme ise teknoloji sektöründeki yükseliş beklentileri oldu.

Yapay zeka ve veri merkezleri için yüksek performanslı sunucu sistemleri üreten ABD merkezli Supermicro'nun açıkladığı finansal sonuçlarda siparişlerdeki artış, kâr oranındaki toparlanma ve güçlü 2027 beklentisi öne çıktı.

Özellikle şirketin 2027 beklentilerinin güçlü gelmesi, yapay zeka temasına yönelik iyimserliği yeniden güçlendirdi.

Yapay zeka odaklı bulut hizmetleri sunan CoreWeave'in bilançosunda da talebin güçlü kaldığına ilişkin sinyaller piyasalarda destekleyici unsur olarak öne çıktı.

ABD BORSALARI GERİLEDİ

Söz konusu gelişmelerle ABD'de;

S&P 500: yüzde 0,32 düştü.

Nasdaq: yüzde 0,60 geriledi.

Dow Jones: yüzde 0,34 değer kaybetti.



ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69, dolar endeksi 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Fed'e yönelik belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasından destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 4 bin 401 dolara yükseldi.