ABD Darphanesi her yıl değeri 1 milyar doları aşan yatırım sınıfı altın sikke satıyor. Yasalar gereği bu sikkelerin üzerine, altının yüzde 100 Amerikan menşeli olduğu anlamına gelen ve devlet garantisini simgeleyen kel kartal simgesi basılıyor. Söz konusu sikke veya madalyalara sahip olmak “ulusun kurucu ilkeleriyle bağlantı kurmak” anlamına geliyor.

Ancak The New York Times'ın yaptığı bir araştırma, hükümetin altın satış programının bir yalan üzerine kurulu olduğunu ortaya çıkardı. Darphanenin üzerine damga bastığı altınların çoğunun yasadışı yollarla çıkarılan yabancı altın olduğu anlaşıldı.

Haberde darphanenin, Kolombiyalı bir uyuşturucu kartelinin madeninden çıkan altını satın aldığı belirtildi. Kayıtlara göre, ‘Lady Liberty’ sikkeleri, Meksika ve Peru'daki rehin dükkanlarından ve Çin hükümetinin kısmen sahibi olduğu bir Kongo madeninden gelen altın kullanılarak üretiliyor. Darphanenin hammadde olarak kullandığı altınların bir kısmı da altındaki cevheri çıkarmak için bir yerli mezarlığını kazmış olan Honduras'taki bir şirketten geliyor.

1985 TARİHLİ YASA İHLAL EDİLİYOR

ABD Kongresi’nin, 1985 yılında aldığı bir kararla darphanenin yabancı altınlardan külçe altın üretmesini yasaklandı. Amaç altın üretimini özellikle Apartheid dönemi Güney Afrika’sındaki insan hakları ihlallerinden uzak tutmaktı. Ancak yasa hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler döneminde ihlal edildi.

O kadar ki ABD'nin 250’nci kuruluş yıldönümünü anmak için basılan Başkan Trump'ın 24 ayar altın sikkesinin bile, yurt dışındaki çeşitli kaynaklardan gelen altınların bir karışımından üretilmiş olabileceği düşünülüyor.

“SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK TEŞVİK SAĞLIYOR”

The New York Times haberinde, “Yatırım amaçlı altın sikkeler konusunda küresel pazarın en büyük ismi olan ABD Darphanesi’nin bu uygulamaları, sektörün koruyucu önlemlerinin çöküşünün bir örneği. Altın fiyatları ons başına 5.000 dolar civarında seyrediyor. Bu, on yıl önceki fiyatın yaklaşık dört katı. Bu durum, suç örgütlerine ve güvenilmez işletmecilere israfçı, yıkıcı ve riskli yöntemlerle madencilik yapma konusunda büyük bir teşvik sağlıyor” yorumu yapıldı.

Altının yatırımcıların gözünde istikrarsızlığa karşı koruma kalkanı vazifesi gördüğü, son 25 yılda terör saldırısı, savaş ve finansal çöküş gibi olayların altın satın alma çılgınlığını körüklediği belirtilen haberde “Ancak fiyatlar giderek yükselirken, varlıklı alıcılar aslında korunmaya çalıştıkları istikrarsızlığın oluşmasına katkıda bulunuyor” ifadeleri yer aldı.