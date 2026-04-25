ABD Adalet Bakanlığı, federal düzeyde idam cezasını "güçlendirme" çabaları kapsamında, infazlarda kurşuna dizme ve belirli tek zehirli iğne uygulamalarına izin verileceğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Biden dönemindeki federal infazlara ilişkin moratoryumu “kaldırdığını” ve “44 sanık hakkında ölüm cezası talep etme yetkisi verdiğini” belirtti. Açıklamada, ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche'ın “bu sanıklardan dokuzu hakkında ölüm cezası talep etme yetkisini hali hazırda vermiş olduğunu" da ekledi.

ABD Başkanı Trump ikinci defa seçilmesinden kısa süre sonra federal ölüm cezalarını takip taahhüdünde bulunduğu ve başsavcıya eyaletlerin infazlar için yeterli ölümcül enjeksiyon ilacı bulundurmasını sağlama talimatı veren bir başkanlık emri imzalamıştı.

Adalet Bakanlığı, Biden yönetiminin "standart ve bilim konusunda yanıldığını" öne sürerek Trump yönetiminin pentobarbital enjekte edilen bir mahkûmun "hızlı bir şekilde bilincini kaybettiğini ve acı hissetme yetisini yitirdiğini" savundu.

Blanche yaptığı açıklamada, "Önceki yönetim, teröristler, çocuk katilleri ve polis katilleri de dahil olmak üzere en tehlikeli suçlulara karşı nihai cezayı takip etmekten ve uygulamaktan kaçınarak Amerikan halkını koruma görevinde başarısız olmuştur. Başkan Trump’ın liderliğinde Adalet Bakanlığı, yasaları yeniden uygulamaya koymakta ve mağdurların yanında durmaktadır" dedi.

AF DİLEMEK DE YASAK

Adalet Bakanlığı açıklamasında ayrıca, önümüzdeki haftalarda “eyaletlere idamla sonuçlanan davalarda federal mahkemeye yapılan itirazların incelemesini hızlandırma yetkisi verecek bir kuralı ele almayı”, “idam mahkûmlarının yürütmeye yönelik af dilekçesi sunmasını yasaklayan bir kural önerisi yayımlamayı” ve başka adımları planladığını da duyurdu.

KURŞUNA DİZİLME HANGİ EYALETLERDE YASAL?

İdam Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, şu anda beş eyalette infazlarda kurşuna dizme yöntemine izin veriliyor: Idaho, Mississippi, Oklahoma, Güney Carolina ve Utah. İdam cezası toplam 27 eyalette yasal.

Federal hapishane sisteminde şu anda idam sırasında bekleyen üç mahkûm bulunuyor: 2015 yılında Charleston, Güney Carolina'daki Mother Emanuel AME Kilisesi'nin dokuz Siyahi üyesini öldüren Dylann Roof; 2013 Boston Maratonu bombacısı Dzhokhar Tsarnaev ve 2018'de Pittsburgh'daki Tree of Life sinagogunda 11 cemaat üyesini öldüren saldırgan Robert Bowers.